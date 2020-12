Sucessão e ruídos abalam USCS

Raphael Rocha



23/12/2020 | 05:47



O processo de sucessão no comando da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) causou crise dentro da instituição. Atual reitor da autarquia, Leandro Campi Prearo abriu período de inscrição para concorrer à função – ele pode ser reconduzido ao cargo, aliás. A primeira cizânia aconteceu pelo fato de Prearo não ter comunicado o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) da largada oficial do pleito interno. Não está no regimento, mas faz parte de protocolo de deferência avisar o chefe do Executivo sobre a eleição. Outro assunto que gerou ruído foi o prazo limite de inscrição. Ele fixou que potenciais concorrentes têm até dia 15 de janeiro para efetivar a candidatura. A data limitaria a participação de eventuais adversários a Prearo que estão em fase final de regularização de toda documentação exigida para exercer o cargo de reitor da universidade. A celeuma é tamanha que já circula pelos corredores da USCS um movimento para que Marcos Sidnei Bassi, atual diretor superintendente do Diário, pleiteie o regresso. Bassi foi reitor até junho.

Silêncio

Chamou atenção que figuras do Cidadania no Grande ABC não terem, publicamente, comentado o caso envolvendo o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) e a deputada estadual Isa Penna (Psol). Isa foi assediada por Cury, no plenário da Assembleia Legislativa, em episódio que foi parar no conselho de ética da casa.