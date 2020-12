Em festa José Loreto é flagrado aos beijos com modelo e ex-Miss

22/12/2020 | 14:10



Sem assumir relacionamento sério desde o término do casamento com Débora Nascimento, José Loreto foi flagrado aos beijos durante festa no fim de semana.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator estava no maior love durante festa que rolou no domingo, dia 20, numa casa noturna que fica dentro do Jockey Club, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

A moça seria a modelo e Miss Sergipe de 2016 Carol Valença, que nas redes sociais se identifica como estudante de engenharia civil e que reside em São Paulo.

Eles estariam se relacionando há pouquíssimo tempo e, ao que tudo indica, o relacionamento teria chances de engrenar, segundo a colunista.

Em março, auge da pandemia, ele também havia quebrado a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus e havia sido flagrado aos beijos com a DJ Bruna Lennon.