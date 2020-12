Verão começa com previsão de menos chuva

Bia Moço

Diferentemente dos anos anteriores, o verão – que começou ontem e vai até o dia 20 de março de 2021 – promete ser menos chuvoso, sobretudo entre os meses de janeiro e fevereiro, conhecidos como os campeões das enxurradas. Em termos de temperatura, a população do Grande ABC pode esperar por calor intenso, já que, de acordo com o CGE (Central de Gerenciamento de Emergências) da região, há indicativos de que a estação seja quente.

Meteorologista do CGE, Juliana Hermsdorf explicou que, embora ontem a entrada da estação tenha sido marcada por chuva, há possibilidade de que até fevereiro o clima seja mais seco do que de costume. “Há estudos que mostram que o nível de chuva será abaixo da climatologia. Ou seja, podemos ter menos chuvas do que o normal nesse período”, disse. No entanto, comentou que os estudos não significam que não haverá os famosos pés-d’água de fim de tarde.

TEMPO INSTÁVEL

Começamos hoje (ontem) com chuva e uma frente fria vinda pela costa. A partir de amanhã (hoje) as temperaturas começam a cair e o resto da semana será instável, porém, já sem previsão de chuva”, explicou Juliana sobre a mudança de temperatura de ontem, e que marca esse primeiro ciclo da estação.

Segundo a profissional, os dias de verão devem ser quentes ao longo de todo o período, conforme o esperado para época. “O verão como um todo tem como características temperaturas elevadas e mudanças rápidas nas condições do tempo, como sol durante o dia e formação de chuva no período da tarde. Além disso, temos constantes frentes frias, que são as que ocasionam essas chuvas”, pontuou. A profissional reforçou que a população do Grande ABC pode se preparar para o enfrentar calorão.