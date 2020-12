Após anunciar saída do Little Mix, Jesy Nelson muda completamente o visual

21/12/2020 | 15:10



Jesy Nelson acabou anunciando recentemente que está de saída do Little Mix na qual fez parte da banda por mais de nove anos. E para não deixar a tristeza bater com a escolha e mais gente como a gente do que você imagina, a cantora resolveu fazer algo novo.

Além de começar a se dedicar em novos projetos, Jesy compartilhou com seus fãs e seguidores das redes sociais que decidiu dar uma inovada e nem esperou o ano novo chegar para dar aquela mudada no visual.

A cantora apareceu em seu Instagram com as madeixas mais curtinhas, com alguns tons de loiro a mais e assumindo os seus lindos cachinhos. Para a publicação, ela completou o look com uma calça jeans lindíssima de cintura alta, um top e uma maquiagem bem simples.

Os fãs, claro, não demoraram muito para faze aquela chuva de comentários elogiando a cantora e escreveram:

Rainha. Impressionante!, disse um seguidor.

Você é uma rainha do nível 100%, nós te amamos Jesy!, completou outro.

Que bom que os fãs não ficaram chateados com a saída dela e não misturaram tudo nas redes sociais, não é mesmo!?