Lúcio Mauro Filho, Leda Nagle, Walcyr Carrasco e outros famosos lamentam a morte de Nicette Bruno

20/12/2020 | 17:10



Nicette Bruno de 87 anos de idade morreu neste domingo, dia 20, em decorrência de algumas complicações causadas pelo novo coronavírus. E sempre muito querida por onde passou, a atriz fez várias novelas e consequentemente diversos amigos!

Lúcio Mauro Filho compartilhou uma foto da artista e escreveu:

Que as cortinas do veludo mais brilhante se abram, para receber a diva Nicette Bruno no palco da eternidade! Um exemplo de artista, de mulher, matriarca, que deixa seu legado vivo em nossa memória e também nos seus talentosos filhos, netos, toda a família. NaÌ?o perdemos a esperança em nenhum momento, pois seu sorriso e doçura sempre foram a esperança em si. Agora o descanso dessa guerreira vem acompanhado do amor de todo um país, que sempre a admirou e amou. Uma brasileira de dar orgulho! Meus sentimentos aÌ? toda sua amada família! Obrigado por tudo Nicette!

Fafá de Belém também escreveu: Nicette se foi. Que tristeza! Se cuidem, cuidem dos seus pais e avós! Que ela descanse em paz e encontre seu grande amor no outro plano.

Walcyr Carrasco tirou um tempinho para compartilhar em suas redes sociais uma verdadeira homenagem para a atriz.

A nossa querida Nicette Bruno nos deixou hoje. Mais uma vítima da covid. Nicette fez história na televisão brasileira. Era amada por todos, um coração de ouro. Tive o privilégio de trabalhar com ela. Aos familiares, amigos e fãs, deixo meu apoio e o meu carinho. Descanse em paz!, escreveu Walcyr em seu Instagram.

Leda Nagle publicou uma foto ao lado da atriz, de seu filho, Duda Nagle e de Beth Goulart, e escreveu:

Na casa dos Nagle no Rio gravando pro Canal Leda Nagle. Foi uma tarde deliciosa com Beth, com Duda Nicete e seu sorriso encantador, sua generosidade, sua delicadeza de jeito e de gestos. Uma paixaÌ?o. Tristeza infinita!