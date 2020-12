Ex-namorado de Mel Maia se casa com influenciadora - apenas seis meses após o término com a atriz

18/12/2020 | 12:11



Quem ficou atento ao Twitter na noite da última quinta-feira, dia 17, pode ter percebido que um dos assuntos mais comentados do momento envolvia a atriz Mel Maia e um casamento surpresa. Mas calma, não foi ela que casou! Quem subiu ao altar e surpreendeu os internautas foi o ex-namorado de Mel, João Pedro, que trocou alianças com a influenciadora Carol Assis.

Mel e João engataram o namoro em setembro de 2019, quando o jogador de futebol ainda pertencia ao time do Fluminense. Em dezembro do mesmo ano, no entanto, ele se mudou para a Inglaterra após ser contratado pelo time Watford. O casal até tentou manter o relacionamento à distância, mas em maio de 2020 a atriz emancipada anunciou o término.

Quem fez a revelação foi a própria noiva, Carol, que publicou no Instagram três cliques nos quais aparece vestida de branco e segurando um buquê de flores ao lado do jogador, que usa um terno preto. Na legenda, ela confirmou a união:

E a novidade é que? CASAMOS!!! Sim, alguns acertaram. Não tenho palavras pra esse momento, foi algo que sempre sonhei/imaginei a minha vida inteira e está se realizando com a melhor pessoa que Deus poderia colocar no meu caminho. Uma nova fase se inicia e isso é só o começo de uma vida inteira juntos. Eu amo você!

Os internautas ficaram bem confusos com a situação, ressaltando o fato de que o término de Mel e João ocorreu há pouco tempo, mas ainda assim o jogador conseguiu entrar em um novo relacionamento e ainda por cima oficializar a união.

Enquanto isso?

Mas se engana quem acha que Mel Maia se abalou. Apesar de ainda não ter comentado sobre o assunto, as postagens da jovem no Instagram mostram que ela está muito bem, obrigada! Além de revelar que está trocando as persianas de seu quarto, a atriz ainda postou uma foto esbanjando boa forma na academia.

Parece que a fila realmente andou, não é?