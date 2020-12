Mick Jagger compra mansão na Flórida para presentear a namorada

18/12/2020 | 10:11



Mick Jagger mostrou que sabe como surpreende na hora de presentar! De acordo com o site Page Six, o astro do rock comprou uma mansão na Flórida para dar de presente à namorada, Melanie Hamrick. Segundo fonte, a privacidade do lugar foi um fator importante para a escolha da residência, muito diferente de Nova Iorque e Londres.

Mick Jagger e Melanie Hamrick são pais de Deveraux, de quatro anos de idade. No ano passado, Melanie deixou o American Ballet Theater para ter mais tempo para ficar com a família. Segundo uma fonte, o casal está cada vez mais próximo:

- Seus amigos e colegas de banda ainda não estão comprando presentes de casamento. O tempo dirá. Enquanto isso, os dois estão felizes jogando em casa em todas as propriedades de Mick ao redor do mundo.

A fonte também diz que o astro do rock pretende iniciar uma nova turnê no ano que vem:

- Ele fez uma recuperação completa, e está fazendo seus movimentos de assinatura em ensaios privados. Ele diz às pessoas próximas que os Stones esperam fazer uma turnê em 2021, ou quando for seguro voltar aos palcos.