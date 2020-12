Luísa Sonza se irrita com vazamento de card de sua nova música com Anitta e Pabllo Vittar

18/12/2020 | 10:11



Por essa ninguém esperava! Luísa Sonza acabou compartilhando com seus seguidores na última quinta-feira, dia 17 que estava com uma parceria marcada com Pabllo Vittar e Anitta para sair. Mas o que ela não imaginava é que a divulgação sairia da forma que ela não estava esperando!

Isso mesmo, cantora mostrou em seu Twitter o card com a foto de divulgação da música Modo Turbo em que ela aparece ao lado de Vittar e Anitta, e na mesma postagem ela acabou desabafando:

- A gente vai até o inferno achar quem vazou essa foto!

E não foi só isso, a ex de Whindersson Nunes continuou o desabafo falando sobre a possibilidade das outras duas cantoras também se irritarem com o responsável por este vazamento.

- Imaginem a Anitta comendo o c* de quem vazou essa foto. Agora imaginem Anitta, Luísa e Pabllo comendo o c* de quem vazou essa foto. Pois é!

Eita, parece que ela não gostou mesmo e ficou fora de si com o vazamento. Lembrando que a música Modo Turbo tem previsão para ser lançada na próxima segunda-feira, dia 21.