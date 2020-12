Nicette Bruno segue na UTI em estado grave e família desmente boatos de morte

18/12/2020 | 08:10



Os filhos da atriz Nicette Bruno usaram as redes sociais para esclarecer os boatos de que a atriz teria morrido. Bárbara Bruno e Paulo Goulart negaram os rumores e afirmaram que a mãe segue internada em estado grave com Covid-19 e pneumonia.

- Boa noite, amigos. Venho aqui pra esclarecer que saiu uma fake news dizendo que minha mãe tinha falecido. Não é verdade, é mentira. Minha mãe continua em estado grave, mas está lutando, respondendo bem ao tratamento. Continuamos com fé. Ela está firme e forte e, se Deus quiser, vai sair dessa. Infelizmente, pessoas se aproveitam desse estado delicado da família, mas não é verdade. Minha mãe está aí, lutando, seguindo o tratamento dela. E vamos continuar com nossa fé e nossa esperança. Cuidado, não acreditem em tudo que as pessoas falam. Graças a Deus minha mãe continua firme e forte na sua luta. Estamos juntos, disse Paulo.

Bárbara afirmou que está triste com o que circula na internet e que sua mãe segue viva e lutando pela vida:

- Amigos, o estado de minha mãe é delicado, é grave, mas ela continua viva! Ela está viva! Muito viva e lutando pela sua vida. E fico muito triste com a fake news, mas feliz porque é fake news. A luta continua.

A Casa de Saúde São José, onde Nicette está internada, emitiu uma nota e afirmou que a atriz ainda está respirando com ajuda de ventilação mecânica na UTI e em estado grave:

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020 - A Casa de Saúde São José esclarece que a notícia que circula nas redes sociais sobre o falecimento da atriz Nicette Bruno não é verdadeira. A paciente segue internada na UTI do hospital, dependente de ventilação mecânica, e o quadro continua grave.

Nicette está internada desde o último dia 29 de novembro após ser diagnosticada com o novo coronavírus. Em decorrência da doença, a atriz também desenvolveu um quadro de pneumonia.

Nas redes sociais, Beth Goulart, também atriz e filha de Nicette, tem pedido diariamente orações pela mãe.