Stephen Curry brilha e Warriors encerram pré-temporada com vitória sobre os Kings

18/12/2020 | 07:28



Disposto a dar a volta por cima na temporada que se inicia na próxima semana, o armador Stephen Curry brilhou no último jogo de pré-temporada do Golden State Warriors. Com 29 pontos em 29 minutos de quadra, o astro comandou a vitória de seu time, agora sediado em San Francisco, sobre o Sacramento Kings por 113 a 109, na noite de quinta-feira, em Sacramento.

Curry converteu seis bolas de 3 em 13 tentativas e ainda registrou seis rebotes, três assistências e três roubos de bola. Outro destaque pelos Warriors foi Kelly Oubre Jr., responsável por 22 pontos, três a mais que Andrew Wiggins. Draymond Green seguiu fora e ainda não atuou nesta fase de preparação.

Pelos lados dos Kings, Harrison Barnes fechou como o principal pontuador (19). Hassan Whiteside entrou bem e colaborou com 13 pontos e nove rebotes. Já De Aaron Fox assinalou oito pontos, mas apareceu com muita eficiência nas assistências, produzindo 13 no total.

Calouro que chamou mais a atenção do último Draft, mesmo sendo a terceira escolha, o armador LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, voltou a ter ótima atuação na pré-temporada. Ele ajudou a equipe da Carolina do Norte a vencer o Orlando Magic por 123 a 115. Saiu de quadra com 18 pontos, dois rebotes e cinco assistências, com 44% de aproveitamento nas bolas de três pontos (4 de 9) em 26 minutos.

Mesmo jogando fora de casa, no Texas, o Minnesota Timberwolves encerrou bem o período de amistosos ao surpreender o Dallas Mavericks por 129 a 127 na prorrogação. Karl-Anthony Towns (20 pontos e sete rebotes) e Malik Beasley (18 e 11) terminaram como os melhores dos visitantes. O esloveno Luka Doncic (20 pontos e sete assistências) mais uma vez foi o melhor dos mandantes.

Quem não venceu uma partida sequer na pré-temporada foi o Los Angeles Clippers. Em casa, no ginásio Stapel Center, o time de Los Angeles caiu pela terceira vez seguida ao ser derrotada pelo Utah Jazz por 125 a 105. Paul George marcou 16 pontos, três a mais que Kawhi Leonard para os anfitriões. Com 20 cada, Bojan Bogdanovic e Jordan Clarkson foram os cestinhas da franquia de Salt Lake City.

Confira os outros resultados de quinta-feira na pré-temporada:

Washington Wizards 86 x 97 Detroit Pistons

Houston Rockets 128 x 106 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 128 x 106 Atlanta Hawks