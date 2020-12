Sir Ian McKellen é o primeiro astro internacional a tomar vacina contra o coronavírus: - Eu não poderia estar mais feliz

17/12/2020 | 09:10



No último dia 8, o Reino Unido se tornou o primeiro país a iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Desde então, quase 138 mil pessoas já fora vacinadas, de acordo com informações da CNN norte-americana - e na última quarta-feira, dia 16, foi reportado que o primeiro astro internacional havia sido vacinado: Sir Ian McKellen, ator que deu vida à Gandalf nas trilogias de O Senhor Dos Anéis e O Hobbit, além de Magneto nos filmes originais da franquia X-men.

Ian, que possui 81 anos de idade e faz parte do grupo prioritário da campanha de vacinação, que inclui pessoas acima dos 80 anos de idade, cuidadores de casas de repouso e funcionários do Serviço Nacional de Saúde, o NHS. Em conversa com o Daily Mail, o ator admitiu que está feliz em tomar a primeira dose do imunizante:

- Eu estou me sentindo tão feliz, aliviado, otimista e muita coisa que eu não tenho sentido há um bom tempo. Eu não poderia estar mais feliz. Eu me sinto muito sortudo por ter recebido a vacina. Mal posso esperar para o dia em que eu vou estar realmente livre e vou poder abraçar as pessoas novamente, e se a primeira pessoa que eu abraçasse fosse o médico aqui ou algo assim, isso seria muito apropriado.

Além disso, Ian ainda falou sobre a importância da vacinação para a saúde e longevidade, encorajando as pessoas a buscarem pela vacina assim que for possível:

- Qualquer pessoa que viveu tanto quanto eu está viva porque recebeu vacinas anteriores. A aceitação entre a geração mais velha será de 100 por cento - ou deveria ser - porque você está tendo isso não apenas para você, mas para as pessoas de quem é próximo - você está fazendo a sua parte pela sociedade. Claro, é indolor... é conveniente, e entrar em contato e conhecer a equipe do NHS e dizer obrigado a eles pelo quão duro eles têm trabalhado é um bônus. Eu não hesitaria em recomendá-lo a ninguém. Eu encorajo todas as pessoas a fazerem a coisa mais sensata, não apenas por eles mesmos, mas por todo mundo. Porque se você está livre do vírus, você ajuda todo mundo.

A vacina contra a Covid-19 aplicada na Inglaterra é do laboratório Pfizer, e será administrada em duas doses, com um intervalo de pelo menos 21 dias entre as aplicações. De acordo com o Daily Mail, celebridades locais como Prue Leith, Lionel Blair e Michael Whitehall também já foram vacinadas.