O vereador trovão é eleito prefeito

A 19ª ELEIÇÃO

Domingo, 7 de dezembro de 1952. São Caetano vai às urnas para eleger o sucessor do seu primeiro prefeito, Angelo Raphael Pellegrino. Dois concorrentes: o líder autonomista Anacleto Campanella e Osvaldo Samuel Massei, que não aparece na lista dos autonomistas. Eleição única no ABC daquele tempo, já que os prefeitos de Santo André e São Bernardo, Fioravante Zampol e Lauro Gomes, estavam no exercício de suas gestões.

Além de São Caetano, houve naquele dia eleições nos chamados novos municípios, os que foram criados pela lei número 233, de 14 de dezembro de 1948, incluindo-se os vizinhos da região: Cubatão, Poá e Suzano.



A Era dos Convênios.

O Viaduto dos Autonomistas.

Campanella x Massei.

241 – Em São Caetano, deu Campanella: 8.293 votos, contra os 7.326 obtidos por Osvaldo Massei. São Caetano popularizava duas lideranças políticas que se revezariam no poder. Seriam grandes embates, lembrados até hoje: pelos antigos que acompanharam de perto as pelejas; pelas novas gerações, que souberam pelos seus das disputas acirradas de então.

242 – O pleito de 1952 foi o primeiro em que São Caetano elegeu um vice-prefeito, o também líder autonomista Jacob João Lorenzini, que conquistou 8.236 votos, enquanto o adversário, Julio Marcucci, ficou com 6.952 votos.

243 – Naquele dia 7 de dezembro de 1952 foram eleitos os novos 21 vereadores. Uma boa renovação, já que apenas cinco vereadores foram reeleitos, entre os quais novamente uma mulher, Olga Montanari de Mello.

244 – Entre os novatos vereadores, Otavio Tegão (que havia sido vereador no antigo município de São Bernardo, 1936-1937) e Urames Pires dos Santos, eleito provavelmente com muitos votos entre os colegas da Cerâmica São Caetano, onde fez carreira, escrevendo inclusive um belo livro sobre a história da companhia.

245 – O prefeito Anacleto Campanella vinha com a fama de durão. Era o vereador trovão, pelas suas interferências, apartes, determinação, gritos em defesa da São Caetano querida em pleno plenário antigo da Câmara Municipal de Santo André.

246 – Como vice-prefeito, outro monumento da cidade, João Lorenzini, da família de açougueiros no velho bairro Fundação. E de donos de cinema. E das jornadas gloriosas do São Caetano EC, campeão do Interior do Estado de São Paulo na virada de 1928 para 1929.

247 – Na gestão Campanella o nascente ABC inaugurava a Era dos Convênios. Impossível administrar, individualmente, cada um dos três novos municípios. Como enfrentar o problema do abastecimento de água, por exemplo?

248 – Há uma foto em que Anacleto Campanella, de roupa esportiva, assina um convênio do início da expansão telefônica, sob os olhares do amigo Fioravante Zampol, prefeito de Santo André, e na presença de diretores da CTBC.

249 – São Caetano se organizava. Construía o Viaduto dos Autonomistas, inaugurado em 28 de julho de 1954 com a presença do governador Lucas Nogueira Garcêz.

250 – Em termos regionais, o ABC assistia à chegada de dom Jorge Marcos de Oliveira, o primeiro bispo do Grande ABC. E na política, um feito: a eleição de três deputados em 1954: Lauro Gomes (federal) e Fioravante Zampol e Osvaldo Massei (estaduais). Massei, ex-vereador, candidato derrotado a prefeito de São Caetano, preparava caminho para chegar à Prefeitura, sucedendo a Campanella.</CW>

Diário há meio século

Quinta-feira, 17 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1412

Manchete – Apoio a Franco nesta crise

Nota – “Generalíssimo” Franco, como era chamado, instalou a ditadura na Espanha em 1936, mantendo-a até 1975, ano da sua morte.

Educa<ção – Por decreto, o governador Abreu Sodré suspende aulas aos sábados nas unidades de ensino primário do Estado.

Variedades – O IV Salão de Arte Contemporânea de São Caetano premia o pintor e muralista Sinval Correia Soares, autor de várias obras na região.

Nota – Sinval decoraria, anos depois, a fachada da sede do Diário do Grande ABC, na Rua Catequese.

Futebol – Palmeiras entra na briga para contratar Leivinha, da Portuguesa de Desportos.

Em 17 de dezembro de...

1915 – Professor Luiz Cardoso Franco, diretor do Grupo Escolar de Santana, na Capital, visita Santo André.

1920 – Da coluna A Sociedade, do Estadão: faz anos hoje a senhora Jennie Bolton, residente em São Bernardo.

- Alemanha, Berlim, 16. Todos os restaurantes desta capital permanecem fechados, em sinal de protesto contra as medidas tomadas pelo governo no sentido de garantir o fornecimento de refeições por meio de rações.

- Renuncia a diretoria da Associação Comercial de São Paulo.

1975 – Santo André 0, Palmeiras 0.

Este jogo inaugura o estádio do Parque Jaçatuba, em Santo André.

1985 – João Antonio Marcelino assume presidência do Diretório Acadêmico XX de Agosto da Faculdade de Direito de São Bernardo.

- Fernando Martino assume a presidência da Associação Atlética Acadêmica, da mesma faculdade.</CW>

