Dakota Johnson e Chris Martin vão casar? Atriz é flagrada com anel de esmeralda e levanta suspeitas

15/12/2020 | 11:10



Dakota Johnson e Chris Martin estão prestes a casar? Essa é a dúvida que surgiu entre os fãs do casal após o jornal Page Six divulgar fotos da atriz de 50 Tons de Cinza com um anel de esmeralda gigante no dedo anelar da mão direita.

A atriz foi clicada durante um passeio por Los Angeles, nos Estados Unidos, e despertou especulações de que teria ficado noiva do músico e vocalista do Coldplay.

Na imagem, que você confere abaixo, a atriz aparece com um casaco preto, uma máscara de proteção no rosto e o anel no dedo.

A imprensa internacional procurou o casal para comentar o assunto, no entanto, não obteve retorno. Discretos, os dois pouco falam sobre o relacionamento que mantém desde outubro de 2017. Eles teriam tido um breve término em junho de 2019, mas reataram em agosto do mesmo ano.