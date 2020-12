Região vê com atenção Campos fora do PTB

Raphael Rocha



15/12/2020 | 00:01



A confirmação da saída do decano deputado estadual Campos Machado do PTB, rumo ao Avante, fez ouriçar os ânimos na política do Grande ABC. Campos sempre fez questão de colocar a região em sua lista de prioridades políticas, lançando mão de jargões conhecidos para atrair lideranças ao petebismo – “lealdade é cicatriz da alma do político” ou “o PTB deixará de ser vagão para ser locomotiva” são frases que recorrentemente saem de sua boca. A expectativa com a mudança ao Avante é a de que muitas dessas figuras que estavam no PTB pelas mãos de Campos o acompanhem. Um exemplo disso é o vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB). A possibilidade de ida de Zacarias para o Avante começou a circular no PTB regional. Se isso se concretizar, a tendência é o êxodo maior no Grande ABC.

BASTIDORES

Preocupação

Candidatos a vereador pelo PSD de Diadema correm contra o tempo na tentativa de regularizar a situação de prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. O prazo do envio dos documentos termina hoje, e muitos estão com a papelada pendurada, faltando recibos e notas fiscais. Até mesmo o vereador eleito Dequinha Potência (PSD) tem demonstrado receio com o caso junto aos correligionários.

Shell Gomes – 1

Estava na pauta de ontem do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) a análise de recurso movido pela defesa de Shell Gomes (PSD), que se candidatou a vereador de São Bernardo. Ele obteve 2.344 votos, número suficiente para lhe garantir cadeira na casa – no lugar de Glauco Braido (PSD) –, mas seu registro de candidatura foi negado pela Justiça Eleitoral em primeira instância.

Shell Gomes – 2

Shell Gomes (PSD) teve sua candidatura indeferida à vereança de São Bernardo por dupla filiação – ele não havia, conforme a Justiça Eleitoral, se desligado a tempo do Solidariedade, seu antigo partido. Mas uma ação penal a qual Shell responde, por porte ilegal de arma de fogo, foi anexada ao processo, com a probabilidade de dificultar a liberação da candidatura de Shell.

Lavoura

Expulso do PRTB, o ex-prefeiturável Mauro Roman anunciou que vai se mudar temporariamente de Mauá. Seu plano é ir para a Europa, trabalhar em lavouras em Portugal e na Espanha, com o objetivo de levantar recursos para pagar pendências de sua campanha ao Paço. “Tem muita colheita nesses países e minha ideia é ficar um ano fora do Brasil. Gastei, entre pré-campanha e campanha, cerca de R$ 100 mil, sendo que contraí empréstimo de R$ 80 mil, para pagar em oito anos. Depois disso, quero voltar para ser candidato a deputado federal”, listou Roman, dizendo ter recebido sondagens de PT, PSL e PTB.

Força de Oswaldo

Pelo menos dois nomes ganharam força no bastidor como futuros integrantes do secretariado do governo do prefeito eleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Um é o de Leandro Dias (PT), filho do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT) e outro o do ex-vereador José Luiz Cassimiro (PT). O primeiro é dado como certo como secretário de Governo e o segundo, de Educação.

Regionalidade petista

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) tem se colocado como liderança regional em torno de reconstrução do PT no Grande ABC. Desde o fim das eleições, seu escritório político em São Bernardo virou palco de reuniões com petistas de várias cidades. Ontem, o prefeito eleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), visitou o parlamentar.

Almoço

Reeleitos, os prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), almoçaram ontem, na Capital.