Autonomistas de São Caetano no poder

15/12/2020



A 17ª ELEIÇÃO

A primeira campanha municipal, após a autonomia, teve dois concorrentes à Prefeitura de São Caetano: Angelo Raphael Pellegrino, por uma coligação de seis partidos; e José Luiz Flaquer Neto, pelo PTB. Apoiando Pellegrino estavam os autonomistas – “chapas brancas”; os “chapas pretas” apoiavam Flaquer, sobrinho de Tonico Flaquer, este prefeito de Santo André.

Do Sul ou Paulista?

Cubatão, Poá, Suzano...

A primeira mulher

221 – E por que o ‘do Sul’ acrescentado ao nome São Caetano? Para diferenciá-lo de um município homônimo existente no Estado de Pernambuco. Foram apresentadas duas propostas de apêndice à Sociedade Amigos de São Caetano. A outra era São Caetano ‘Paulista’.

222 – “O Dr. Cunha Bueno, da Comissão de Estatística (da Assembleia Legislativa), foi quem descobriu. Ele me ligou e disse: ‘Neves, será São Caetano Paulista ou São Caetano do Sul?’ Nós fizemos uma consulta rápida e quase por unanimidade optou-se por São Caetano do Sul”, conforme narrou o líder autonomista Luiz Rodrigues Neves na mesa-redonda organizada pelo Diário do Grande ABC em 1977.

223 – Juntamente com São Caetano, outras 63 novas unidades administrativas do Estado de São Paulo tiveram eleições em 13 de março de 1949, entre as quais três próximas à região: Cubatão, Suzano e Poá. E mais: Águas de São Pedro, Conchal, Vinhedo, Santa Gertrudes, Juquiá, Jales, Cerquilho, Barueri, Dracena, Adamantina, Cordeirópolis etc.

224 – Com o pleito, os 64 novos municípios completariam a penúltima fase das formalidades determinadas por lei para adquirirem plena autonomia e participarem definitivamente do quadro territorial do Estado – a última fase será a posse dos eleitos.

225 – Com essas novas unidades, o Estado de São Paulo passou a contar com 369 municípios e 758 distritos de paz. Permaneciam as mesmas 139 comarcas estabelecidas pelo decreto-lei número 14.334, de 2 de janeiro de 1944.

226 – Não havia comarcas na região. Os três municípios estavam incluídos na jurisdição da comarca de São Paulo.

227 – A eleição de 13 de março de 1949, em São Caetano, deu a vitória a Pellegrino, por 4.094 votos contra 1.017 alcançados pelo opositor.

228 – Vários autonomistas foram eleitos vereadores, entre os quais uma mulher, Olga Montanari de Melo, um futuro prefeito – Oswaldo Massei – e um futuro vice-prefeito, Jacob João Lorenzini, que esteve conosco no Diário na célebre mesa-redonda de 1977 – não havia a figura do vice-prefeito até então.

229 – O autonomista Antonio Dardis Neto foi o vereador mais votado em 1949, com 299 votos. O prefeito Pellegrino e os 21 primeiros vereadores do novo município de São Caetano tomaram posse em 3 de abril de 1949.

230 – A íntegra da mesa-redonda realizada pelo Diário do Grande ABC foi publicada em suplemento especial que circulou junto à edição normal em 28 de julho de 1977. Mais de 100 páginas. Verdadeiro documento histórico.

Os 365 anos de Jundiaí

A cidade aniversariou ontem. E em 1955, ao completar três séculos, realizou grandes celebrações, lembrando sua história, seus pioneiros, a Festa da Uva – uma tradição ainda hoje maravilhosa.

Jundiaí tem muito a ver com o Grande ABC, a começar pela colonização italiana, pela indústria têxtil do passado e pela interligação ferroviária: a São Paulo Railway, depois Santos a Jundiaí, cortando o Grande ABC na linha Paranapiacaba a São Caetano.

Em 1955, uma das atrações dos festejos de Jundiaí foi o pitoresco trenzinho que funcionou no ano anterior, no Parque do Ibirapuera, durante os festejos do IV Centenário de São Paulo. O trenzinho percorreu Jundiaí na virada de 1955 para 1956, como divertimento e meio de condução.

Diário há meio século

Terça-feira, 15 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1410

Manchete – Um cálice de ouro para salvar Gomide

A Igreja Católica do Rio Grande do Sul vai doar um cálice de ouro no valor de US$ 1 milhão para a campanha que visava salvar a vida do cônsul brasileiro no Uruguai, Aloísio Dias Gomide, em poder dos Tupamaros.

- Giovanni Enrico Bucher, embaixador suíço no Rio de Janeiro, continuava desaparecido.

Santo André – Eletroradiobraz abre nova filial na cidade, na esquina das ruas Coronel Oliveira Lima e Primeiro de Maio. Na gerência, William Salvador de Jesus.

São Bernardo – Instalada a 3ª Vara da Comarca de São Bernardo. Assume o juiz Hercílio Cruz Sampaio.

Variedades – Dois mil assistem a show de Roberto Carlos no Moinho São Jorge, em Santo André, durante o Baile dos Paqueras.

Comportamento – Hippies da Praça da República, em São Paulo, fazem feira em São Caetano.

1950 – Pela lei municipal número 135, a Prefeitura de São Caetano dá o nome de bairro Fundação ao antigo bairro da Ponte.

1955 – Inaugurado o Teatro Natal, à Praça Julio de Mesquita, em São Paulo, com Esta Noite Choveu Prata, monograma de Pedro Bloch interpretado por Procópio Ferreira.

- Dia Nacional do Arquiteto e do Urbanista. Homenagem ao aniversário do arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer.

