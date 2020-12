No Domingão, Faustão homenageia Eduardo Galvão e anuncia finalistas do Dança dos Famosos

14/12/2020 | 09:10



O Domingão foi cheio de emoções na noite do último domingo, dia 13! No programa, Faustão fez questão de homenagear o ator Eduardo Galvão, que morreu após complicações do coronavírus no dia 8 de dezembro.

- Vai deixar muita saudade! Além de todo seu talento, afinal foram 31 anos de carreira e 35 trabalhos na televisão, pessoalmente era um cara com muito caráter e dignidade... Eduardo Galvão sempre trouxe sorriso, humor, alegria e sempre foi muito leal. (...) Por isso, a filha dele, Mariana Galvão, e a neta, Lara, tenham muito orgulho dele... Impressionante, ele nos deixar aos 58 anos vítima da Covid-19. Nada melhor do que o aplauso de todo mundo para homenagear esse artista e saber que ele não será esquecido, disse o apresentador.

No programa, Faustão ainda anunciou as três finalistas do Dança dos Famosos.

Após as apresentações do foxtrote e do samba, na segunda etapa da competição, Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos ficaram com as maiores notas e foram classificadas para a grande final.

As três artistas irão competir na próxima semana, dançando os ritmos valsa e tanto. Quem conquistar as maiores notas nas duas apresentações será consagrada a vencedora.