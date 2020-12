Candidato do Planalto à Câmara, Lira defende fim de briga política

12/12/2020 | 11:30



Enquanto o governo prepara uma Medida Provisória para abrir crédito de R$ 20 bilhões para compra de vacinas contra a covid-19, o líder do Centrão e candidato do Planalto para a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pediu hoje agilidade na aprovação dos imunizantes.

"Vivemos o maior desafio global em muitas décadas. O mundo desenvolveu vacinas em apenas 11 meses. Essa velocidade precisa ser replicada nas análises de aprovação - que precisam ser feitas com ciência e boa técnica. E a partir da aprovação, chegar com planejamento e eficiência para a população", afirmou Lira, em seu perfil no Twitter.

Em meio à disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, sobre o protagonismo na vacinação da população, o parlamentar avaliou que não é hora de se fazer briga política sobre a vacina. "Não é hora de paixão e de política. É hora de ciência e cuidado", acrescentou Lira.

Em entrevista exclusiva ao Estadão publicada neste sábado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), avaliou que o maior erro político cometido pelo governo federal até agora foi não se preparar para comprar a vacina contra o novo coronavírus. Segundo ele, a lentidão em se elaborar um programa claro de vacinação em massa pode custar até mesmo a reeleição de Bolsonaro em 2022..

Maia criticou ainda a estratégia do Planalto em angariar votos para Arthur Lira na sucessão na Câmara. Para o atual presidente da Casa, o governo teria criado um "balcão de negócios" para eleger o líder do Centrão. Maia também relatou críticas do próprio Lira ao ministro da Economia, Paulo Guedes.