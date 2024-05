Ex-presidente visita São Bernardo na próxima sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é aguardado em São Bernardo nesta sexta-feira, das 10h às 19h, no Meninos Futebol Clube, no Rudge Ramos, para participar de ato de arrecadação de donativos para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul.

“Não será um evento político, mas uma ação social igual às muitas que o presidente Bolsonaro está promovendo pelo Brasil”, detalha o vereador Paulo Chuchu, presidente do PL em São Bernardo.

O local pode ser alterado porque, segundo Chuchu, o prefeito Orlando Morando (PSDB) está atuando para impedir o evento.