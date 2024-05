Zacarias tira fotos de Michelle e Bolsonaro do escritório político

O vice-prefeito e pré-candidato ao Paço de Santo André, Luiz Zacarias (PL), retirou as fotos do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) do comitê do Partido Liberal de Santo André, situado na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim. A figura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) permanece fixada.

A ação ocorreu depois que um dos perfis oficiais de Bolsonaro na rede social X, antigo Twitter, solicitou que o pré-candidato retirasse os outdoors espalhados pela cidade, onde Zacarias e o ex-presidente aparecem juntos. “Na cidade de Santo André um tal de Zacarias, que nem conhecemos, está utilizando imagem num cartaz de outdoor junto ao Presidente Bolsonaro. Peço que retire imediatamente esse Outdoor não autorizado”, diz postagem do Bolsonaro TV publicada em 8 de maio.

Enquanto os cartazes com as fotos de Bolsonaro e Michelle foram retirados da fachada, até o momento os outdoors permanecem fixados e espalhados pela cidade, e devem continuar até o término do contrato de exibição, que s encerrará no fim deste mês, de acordo com informações do PL de Santo André.

Em nota enviada ao Diário, a equipe de Zacarias explicou que a retirada das fotos de Michele e de Bolsonaro no comitê não ocorreu por influência política.

“Foi realizada a adesivagem da fachada do prédio com uma autorização prévia do condomínio mas quando colocado, após uma forte pressão externa, recebemos a informação referente a restrição que o estatuto condominial determinava e prontamente retiramos, pois não queremos criar qualquer indisposição junto aos nossos vizinhos.”

Ainda segundo a nota, Zacarias tem apoio do PL, União Brasil, Republicanos, Progressistas e PRTB. Vice do atual prefeito, Paulo Serra (PSDB), nos dois mandatos, o liberal lançou pré-candidatura dissidente ao Paço após ser preterido pelo tucano na escolha do nome governista.