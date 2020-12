S.Bernardo veta a passagem de carro em trecho da Marechal

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



12/12/2020 | 00:01



No penúltimo fim de semana antes do Natal, a Prefeitura de São Bernardo irá fechar parte da Rua Marechal Deodoro, no Centro, para o trânsito de veículos. Objetivo é criar calçadão, viabilizando mais segurança e o distanciamento físico entre os pedestres que farão compras hoje e amanhã na principal via comercial da cidade. O bloqueio será das 8h às 19h entre os números 1.680 (cruzamento com a Rua Américo Brasiliense) e 800 (cruzamento com a Avenida Francisco Prestes Maia).

Os motoristas serão orientados pelo departamento de trânsito de acordo com o destino, além disso, sinalização também irá auxiliar os condutores. A fiscalização permitirá a entrada supervisionada na área interditada para pessoas com deficiência e permitirá a circulação de moradores. Os serviços de carga e descarga poderão ser realizados em horário restrito, das 7h às 9h. As ruas de cruzamento entre este trajeto estarão com trânsito normal.

“A Rua Marechal Deodoro é o principal endereço comercial do município, onde circulam muitas pessoas. Esta medida vai promover mais distanciamento e segurança contra a pandemia para as pessoas que vão frequentar o comércio. Vamos monitorar intensamente toda a ação. O comerciante precisa trabalhar e este é um período importante”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Desde o fim de novembro, a Prefeitura de São Bernardo afirmou que o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) foi ampliado nos centros comerciais, em especial na Rua Marechal Deodoro, para aaumentar a segurança nesta época do ano, uma das mais movimentadas. A administração também desenvolve ações de higienização e saúde, e fiscaliza o uso de máscaras pela população.

Segundo a administração. a princípio, a iniciativa será apenas neste fim de semana. Porém, caso a demanda seja alta e o resultado seja positivo, há possibilidade de o bloqueio se repetir nos próximos sábado e domingo.