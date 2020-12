Disputa interna no PT protela escolha do nome à presidência

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/12/2020 | 00:06



Disputa interna pela definição de quem será o candidato governista à presidência da Câmara de Diadema protelou a definição no PT diademense. Dois parlamentares petistas concorrem à indicação: Josa Queiroz e Orlando Vitoriano.

Ontem, a bancada eleita pelo partido se reuniu para definir o representante da sigla no pleito, mas saiu do encontro sem consenso e adiou possível definição para amanhã, quando haverá reunião do diretório. Tanto Josa quanto Vitoriano reivindicam a candidatura. O Diário apurou que a disputa interna na sigla envolveu, inclusive, empenhos dos deputados estaduais próximos aos dois vereadores, Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba.

Petistas já dão como pacificada a ideia de que o PT terá candidato à presidência. Acreditam que a vitória do ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), somada ao fato de o partido ter eleito a maior bancada da casa – são cinco vereadores –, credencia a legenda a buscar voltar ao comando do Legislativo. Derrotado nas duas últimas eleições municipais, o PT de Diadema está longe da cadeira desde 2014, último ano em que a sigla geriu a casa, com o então vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho. Com exceção do biênio 2011-2012, petistas se revezaram na cadeira entre 2000 e 2014.

Prestes a ir ao terceiro mandato consecutivo, Josa adotou discurso de oposição ferrenha ao governo Lauro Michels (PV) nos últimos oito anos. Por outro lado, Vitoriano saiu do pleito do mês passado como o vereador mais votado da cidade, com 5.140 votos, sendo reeleito para o quarto mandato.

Oriundo do atual governo, o vereador eleito Eduardo Minas (Pros) também tem se movimentado para lançar candidatura da futura oposição. Para vencer, o grupo terá de garantir, no mínimo, 11 dos 21 votos.