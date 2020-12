Tom Cruise tenta convencer a filha a morar com ele em cobertura de luxo que já pertenceu à Rainha Elizabeth II

07/12/2020 | 17:10



Filmando projetos em Londres há mais de dois anos, Tom Cruise ostenta de um dos endereços mais luxuosos da Inglaterra. De acordo com o portal Woman's Day, o ator está morando em uma cobertura de dois andares no Corinthia Residences, um prédio com 12 apartamentos de luxo que anteriormente pertencia à Rainha Elizabeth II. Chique é pouco!

- Tom tem uma equipe dedicada para cuidar de todos os seus caprichos, onde pode solicitar serviço de quarto nos restaurantes internos do Corinthia, como o do chef Tom Kerridge, com estrela Michelin - contou uma fonte ao portal.

Porém, enquanto Tom vive como um membro da realeza, as fontes informaram que ele tenta convencer sua filha Isabella, fruto de seu casamento com Nicole Kidman, a ir morar com ele no apartamento. Atualmente, a artista plástica de 27 anos de idade vive uma rotina discreta ao lado do marido, morando em Croydon, em Londres.

Com quatro quartos, quatro banheiros, um enorme terraço na cobertura e vista para o icônico rio Tâmisa em Londres, o apartamento de Cruise tem um aluguel que custa 455 mil dólares, ou seja, mais de 2 milhões de reais por mês!