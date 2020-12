Luan Santana grava desafio ao lado de Giulia Be e fãs não perdoam

06/12/2020 | 14:10



Luan Santana e Giulia Be participaram no último sábado, dia 5, do Caldeirão do Huck e nos bastidores do programa os cantores resolveram gravar um desafio do Tik Tok.

A brincadeira era super simples e nada mais era do que você escolher uma das duas opções que apareciam escritas na tela e depois ver o que combinou ou não. Entre as perguntas estavam: acordar cedo ou tarde, violão ou piano, vinho ou whisky, romântico ou safado, entre outras opções. Na legenda da publicação, Giulia escreveu:

Para vocês verem as coisas que eu e Luan realmente fazemos no camarim do Projac.

Os seguidores nem demoraram muito para aparecer e claramente ficaram animados com os dois aparecendo juntos e alguns até brincaram com a situação escrevendo:

Hmmmm, sei.. Rola uns beijinhos também, disse um seguidor.

É errado shippar?, questionou outro.

Lembrando que a cantora foi alvo de boatos de que estaria começando um romance com Luan logo após o término do relacionamento do cantor, mas ela quis deixar claro em uma publicação no Instagram que a parceria dos dois é apenas profissional.