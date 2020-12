Leandro Hassum é comparado com Adam Sandler

05/12/2020 | 14:10



A Netflix está divulgando em sua plataforma o filme de comédia mais recente de Leandro Hassum que é totalmente focado em uma história de Natal chamadao Tudo Bem no Natal que vem.

E na útlima sexta-feira, dia 4, a plataforma de streaming usou as suas redes sociais para fazer uma brincadeira com os fãs e seguidores. Eles pegaram a foto de Adam Sandler, ator de comédia, e colocaram a de Hassum do lado, e escreveram:

Tô de olho vocês aí comparando os dois, mas o Adam Sandler não está à altura do Leandro Hassum!

A publicação no Twitter teve mais de 14 mil curtidas, diversos compartilhamentos, e claro, muitas respostas. Os fãs não estavam entendendo as comparações porque os dois são extremamente diferentes e o humor deles também é diferente.

Até que a Netflix resolveu brincar com todos eles e postou a altura real de cada um, Adam com 1,77 e Leandro com 1,80.

Engraçadinha!