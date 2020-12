Após complicação, Romana Novais entra em trabalho de parto prematuro e dá à luz Raika, fruto de seu relacionamento com DJ Alok

03/12/2020 | 13:11



Romana Novais compartilhou uma notícia inesperada em seu perfil oficial do Instagram na manhã desta quinta-feira, dia 3. A médica entrou em trabalho de parto prematuro após uma complicação decorrente do novo coronavírus e deu à luz Raika, fruto de seu relacionamento com DJ Alok, na noite da última quarta-feira, dia 2. Felizmente, mãe e filha passam bem.

Devido a uma complicação da Covid, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem a noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação. Nem tudo acontece como planejamos e os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Obrigada por todas orações e carinho de cada um de vocês. "Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Josué 1:9, escreveu.

Vale lembrar que Alok testou positivo para o coronavírus recentemente. Desejamos melhoras ao casal, à Raika, e uma boa recuperação a todos!