Com coronavírus, Eduardo Galvão sofre piora no quadro e é intubado

03/12/2020 | 11:10



Como você viu, o ator Eduardo Galvão foi internado na UTI do hospital Unimed-Rio. No último sábado, dia 28, o colega Stepan Nercessian revelou que o amigo estava com 50% dos pulmões comprometidos.

Na última terça-feira, dia 1º, Eduardo apresentou piora em seu quadro e precisou ser intubado, de acordo com o programa da Band, Melhor da Tarde, que conversou com a filha dele, Mariana Galvão.

Mariana informou que o estado de saúde do pai é considerado estável, que os rins estão funcionando bem, a pressão arterial foi estabilizada e os pulmões estão descansando para desinflamar.

Eduardo recentemente esteve no ar na TV Globo com a novela Bom Sucesso, protagonizada por Grazi Massafera e Antônio Fagundes. Galvão ainda fez parte de sucessos como A Viagem, Paraíso Tropical e O Clone.

No Instagram, sua última postagem foi para celebrar o aniversário de um ano da neta Lara:

Hoje minha neta está completando um aninho! Que Deus abençoe sempre sua vida! O vô te ama muito, escreveu ele no dia 25 de novembro.