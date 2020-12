São Caetano pode fechar hoje com técnico português

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020 | 00:01



Enquanto os jogadores que vestiram a camisa do São Caetano neste ano ainda aguardam o pagamento referente aos últimos seis meses, o clube já pensa na temporada 2021, quando disputará a elite do Campeonato Paulista. E a diretoria esteve reunida na noite de quarta-feira, para tratar da possível contratação do técnico português Mariano Barreto, 63 anos. A expectativa do staff do treinador é que o negócio seja fechado nos próximos dias, sendo especulada ainda a chegada de um parceiro também vindo de Portugal para investir e gerir o futebol azulino. Por outro lado, o presidente Nairo Ferreira de Souza despistou, mas não negou fazer negócio com o luso.

“Não tem nada a ver. É uma pessoa que visitou o clube, veio conhecer a estrutura do São Caetano. Mas conheço o trabalho, é pessoa sensata e conhecedora. Pode até ser que amanhã, depois ou no futuro aconteça (de treinar o Azulão), mas por enquanto nada”, disse o mandatário, que ainda citou conversas com outros técnicos que já passaram pelo clube, casos de Sérgio Guedes, atualmente no Água Santa, e Marcelo Vilar, demitido no início da semana pelo Ferroviário-CE. “Deixaram as portas abertas aqui quando saíram.”

Nairo ainda disse que fechar com um parceiro é a solução para conseguir arcar com as dívidas salariais dos jogadores. “Estamos procurando investidores para colocar a coisa em ordem. É um direito do atleta: trabalhou tem de receber”, disse o dirigente.

Concorrente ao posto, Mariano Barreto ostenta extenso currículo no futebol, inclusive com passagens nas seleções de Ghana e da Etiópia. Também passou por muitos clubes (inclusive em outras funções, como auxiliar) na Europa, Ásia e África, como Marítimo (Portugal), Krasnodar (Rússia), Al Nassr (Arábia Saudita), Recreativo do Libelo (Angola), Limassol (Chipre), Naval (Portugal), Dínamo de Moscou (Rússia), Lokomotiv de Moscou (Rússia), Alverca (Portugal), Leça (Portugal), Borussia Dortmund (Alemanha), Sporting (Portugal) e seu último trabalho foi à frente do Stumbras Kaunas (Lituânia).

“É um profissional que tem o perfil para trabalhar no Brasil, porque consegue se adaptar bem. Tanto que já passou por vários países”, destacou o ex-técnico do São Bernardo FC e atual comandante do Farense, Sérgio Vieira. Ele e Mariano Barreto trabalharam juntos no Naval, em 2006 – Vieira ainda era observador (analisava os adversários do time) e foi apadrinhado pelo então treinador navalense.