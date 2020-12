Dr. Fábio Nascimento



1 – O que são cálculos renais? Por que surgem nos rins?

Litíase Renal, conhecida popularmente como ‘pedra nos rins’ ou também chamada de ‘cálculo renal’, é o acúmulo de cristais minerais formadores de uma massa endurecida, que pode ser encontrada no rim ou em outra região do trato urinário. Diversos fatores podem estar relacionados à formação de cálculos renais, que vão desde distúrbios metabólicos, infecções do trato urinário, questões alimentares e possíveis componentes genéticos.</CW>

2 – xistem tipos diferentes de cálculos renais?

Os cálculos podem apresentar composições minerais diferentes, a depender do distúrbio causador do mesmo. Um exemplo são pessoas portadoras de aumento de ácido úrico no sangue/urina e que apresentam maior propensão à formação de cálculos do mesmo metabólito.

3 – Como eliminar as pedras nos rins?

Os cálculos renais menores que 5 milímetros geralmente podem ser eliminados de forma natural, pela via urinária. Por outro lado, os maiores que 5 milímetros podem apresentar maior dificuldade para eliminação espontânea. Nesses casos, pode ser necessário recorrer a procedimentos cirúrgicos para a remoção.

4 – Algum chá funciona para eliminar os cálculos?

Não existe, até o momento, nenhum chá que tenha efeito para quebrar um cálcio. O efeito da ingesta dessas soluções, como em qualquer chá ou outro tipo de bebida, é a grande presença de água na sua composição. Portanto, ingerir água, seja na forma de chás ou sucos, é benéfico para evitar a formação de cálculos renais.

5 – Qual é o tratamento e os cuidados para evitar o cálculo renal?

A prevenção de cálculos renais inclui cuidados dietéticos, controle de peso, ingestão de líquidos e de citrato. No que se refere à dieta, é essencial evitar o consumo excessivo de sódio e de proteínas. Além disso, observa-se que a obesidade é um fator de risco para a formação de litíase renal. O aumento da ingesta de líquidos favorece a uma maior diluição urinária, reduzindo sua saturação e, consequentemente, a formação de cálculos. É sabido que consumir cítricos, frutas ricas em citrato, pode diminuir a formação de pedras nos rins, por isso é interessante tomar sucos cítricos, como laranjada e limonada, em abundância.

6 – Como os pacientes que já tiveram cálculo renal devem se cuidar?

Os pacientes com histórico de formação de litíase renal devem ser submetidos a investigações laboratorial e radiológica periódicas, com o objetivo de realizar diagnóstico e tratamento precoces.

7 – Onde tratar?

O Hospital Brasil possui uma infraestrutura completa para tratar os pacientes com cálculos renais. Conta com um exclusivo Setor de Disfunções Miccionais e um Serviço de Urodinâmica que é referência para o ABC e São Paulo. Além disso, o hospital possui centro cirúrgico de ponta, com as mais modernas tecnologias e profissionais que são referência.