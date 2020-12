Mauá FC decide classificação às semifinais contra o Grêmio Prudente

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 00:01



O Mauá FC busca hoje chegar pela primeira vez às semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A partir das 15h, o Índio vai a campo enfrentar o Grêmio Prudente, no Estádio Municipal Paulo Constantino, em Presidente Prudente, pela volta das quartas de final do torneio. E o representante do Grande ABC carrega vantagem, após ter vencido o duelo de ida, em casa, por 2 a 1.

De acordo com o técnico Fernando da Silva, será mais um desafio para o Mauá FC, assim como foi o primeiro encontro. O treinador foi além e disse que esta bem poderia ser a decisão da Segundona, tamanha qualidade das equipes. “Será mais um jogo difícil, assim como foi o primeiro. A equipe deles é muito qualificada e (o primeiro) foi um jogo muito bom, de alto nível, poderia ter sido a final. Nós respeitamos a equipe deles, porém, sabemos das nossas qualidades e não podemos abrir mão de jogar, então acredito que será um jogo aberto”, afirmou o comandante do Índio.

A equipe do Mauá FC não terá desfalques para o duelo. Assim, pode ir a campo com Dida; Uinatan, Thales, Bruno e Coruja; João Ribeiro, Rickelme, João Teixeira e Matheus Lemos; Erick e Jeferson.