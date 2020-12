Marcelo Veiga chega a 13 dias entubado na UTI por Covid

Dérek Bittencourt

02/12/2020



O São Bernardo FC atualizou as informações sobre o estado de saúde do técnico Marcelo Veiga, um dos infectados durante o surto de Covid-19 que acometeu a delegação aurinegra em Atibaia. E o comandante do Tigre chega hoje ao 13º dia consecutivo entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Bragança Paulista. De acordo com a nota enviada pela assessoria do clube, “o caso ainda é delicado e inspira cuidados” e pede, além de orações e vibrações, que seja respeitada a privacidade da família.

Uma pessoa de dentro do São Bernardo FC, que preferiu não se identificar, afirmou que Veiga “está lutando”, e que é “muito delicada a situação”. O auxiliar Sérgio Ricardo, que vem comandando o time no lugar do treinador, afirmou na semana passada que a situação do técnico causa certo abatimento na equipe, mas que os jogadores devem dar a resposta em campo, assim como o próprio comandante gostaria que fosse.

E é com este espírito que o São Bernardo FC chega para o segundo jogo das oitavas de final da Copa Paulista, a partir das 15h, no Estádio 1º de Maio, contra a Ponte Preta. Depois do empate por 1 a 1 em Campinas, o Tigre espera fazer a lição de casa para garantir sua passagem às quartas de final do torneio.

Será o quarto embate entre os times pela competição. No primeiro turno, o São Bernardo FC venceu em casa e empatou fora. O terceiro confronto ocorreu no sábado, terminando em nova igualdade. Para vencer, o Tigre tem quase todo o grupo à disposição, exceções feitas ao goleiro Júnior Souza e ao zagueiro Nicolas, em fase final de recuperação da Covid-19.