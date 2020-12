A posse de 16 de agosto de 1936

Ademir Medici

02/12/2020 | 00:01



FIDELIDADE

Não deu outra: os sete vereadores do Partido Constitucionalista votaram no médico Felício Laurito; os seis vereadores da Frente Única votaram no engenheiro Armando de Arruda Pereira. Por sete a seis, Laurito reassumia o cargo de prefeito do velho município de São Bernardo, hoje subdividido nas sete cidades do Grande ABC

A primeira eleição em Mauá. Treze vereadores assumem. A região representada

141 – O médico Felício Laurito, como ditava a legislação eleitoral da época, foi eleito pelos seus pares na Câmara Municipal, ou seja, de modo indireto, mas com representatividade maior que a nomeação anterior, feita por São Paulo a pedido do grupo de cidadãos que se reunira na antiga sede do Clube de Xadrez de Santo André.

142 – Era 16 de agosto de 1936, um domingo. Dia de posse na região.

143 – Todas solenidades foram realizadas na Câmara Municipal de São Bernardo, no prédio da Rua Marechal Deodoro, atual número 1.325.

144 – O vereador Antonio Flaquer, do Partido Constitucionalista, foi eleito presidente da Câmara; o vereador Fioravante Zampol, do mesmo partido, foi eleito secretário. Nos anos seguintes, Antonio Flaquer, o Tonico, seria eleito prefeito de Santo André e deputado; e Fioravante Zampol chegaria também ao posto de prefeito.

145 – A eleição de 1936, em 15 de março – a única eleição municipal da década – foi a primeira de Mauá. A localidade foi elevada a distrito de paz em 18 de outubro de 1934. Até então, Mauá tinha poucos eleitores, que votavam em Ribeirão Pires. Ali não havia diretório político, mas existia bloco de cidadãos sempre ouvidos nas questões políticas. Do bloco faziam parte, entre outros, Victorino Dell’Antonia, Claudio Savietto, Baptista Branco da Silva e Antonio Braga.

146 – O farmacêutico Antonio Braga, vindo de São João da Boa Vista, chegou a Mauá em 1927. Sempre defendeu a força política local.

– Tudo gira em torno da política. Temos que mostrar força – dizia Braga.

147 – Antonio Braga está na foto de hoje, como um dos vereadores eleitos e empossados em 1936. Ele fez questão de colher os autógrafos de todos os seus companheiros vereadores, das duas alas. Nomes que hoje podem ser vistos em logradouros públicos do Grande ABC.

148 – Na mesa principal, Bortolo Basso, Antonio Flaquer e Fioravante Zampol.

149 – À esquerda, Pedro Dell’Antonia (o primeiro), Antonio Petransan, Armando de Arruda Pereira e Octávio Tegão.

150 – À direita, a partir do fundo: Felício Laurito (eleito prefeito, parcialmente encoberto), Nelson Cardoso Franco, Antonio Braga, Francisco Degni, Armando Setti e Arthemio Lorenzini.

