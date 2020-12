Obituário - 2 de dezembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Gentil Corradini, 84. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Ignez Coletto Perniqueli, 90. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 30, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Lemes, 81. Natural de Biritiba Mirim (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvério Loureiro de Almeida Rolo, 76. Natural de Portugal. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francesco Triozzi, 70. Natural da Itália. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ângela Guimarães Bispo, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Airton Moisés Oliveira Lara, 58. Natural de Curitiba (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Jornalista. Dia 30. Memorial Planalto.

Venilson Glauco da Silva Oliveira, 48. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Tânia Garcia Manfredini Bessa, 76. Natural de Santo André. Residia em São Paulo, Capital. Dia 25. Memorial Planalto.

José Carmelo Guidorizzi, 74. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Planalto.

Natalina do Amaral Correa, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Belmiro dos Santos, 90. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Caetano Carmo Mercadante, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério da Consolação, em São Paulo, Capital.

Joaquim José da Silva, 84. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Vagner Cardoso, 68. Natural de Utinga, em Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Planalto.

Maria Selda Gomes, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Maria das Dores, 99. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Décio Cavitioli, 76. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia em São Carlos (São Paulo). Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Duartina (São Paulo).

Afonso Maria da Cunha, 71. Natural de Prados (Minas Gerais). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Phoenix.

Antonio Carlos Wenceslau, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Crematório Bosque da Saúde, em São Paulo, Capital.

Valdemar Benjamim da Costa, 65, Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza dos Santos, 63. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Campinas (São Paulo).

Claudionor Olivastro, 84. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Cristobal Martinez Barbera, 73. Natural da Espanha. Residia em São Caetano. Dia 28, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Jorge da Silva, 86. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mario Brogliato, 88. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

José Monteiro de Santana, 65. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria dos Prazeres Silva, 82. Natural do Estado de Sergipe. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Maria José Antão, 78. Residia no Jardim Apurá, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Aristides Marcolino, 75. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Noêmia Sales Dias Jerônimo, 70. Natural de Monteiro (Espírito Santo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

João Pereira Lima, 66. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Evanete Benício Cardoso Araujo, 64. Natura de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José Roberto Prieto Cândido, 54. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Campo Grande. Dia 29, em Diadema. Cemitério da Filosofia, em Santos (São Paulo).

José Carlos Silva Pereira, 52. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Vale da Paz.

Tatiane Faustino dos Santos, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Francisco de Assis Carvalho dos Santos, 41. Natural de Altamira do Maranhão (Maranhão). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 28, sendo sepultado dia 30. Cemitério Santa Lídia.

José de Arimatea Silva de Almeida, 66. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no bairro Guapituba, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Roberto Moldes Saes, 70. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 30, em santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Marcelo Roque de Donato, 64. Natural de Ribeirão Pires. Residia em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Geraldo de Assis Carvalho, 83. Natural de Carmo do Rio Claro (Minas Gerais). Residia na Vila Figueiredo. Dia 27. Cemitério São José.