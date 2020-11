'Pago metade dos tributos do que quem trabalha para viver'

29/11/2020 | 07:15



São Paulo, 28/11/2020 - Presidente do conselho do Patriotic Millionaires, Morris Pearl já foi diretor da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, e conta que sempre foi politicamente progressista, mas a decisão de se dedicar integralmente ao lobby pelo aumento dos impostos veio quando estava em Atenas.

Era 2013, ele havia viajado para se reunir com executivos e calcular quanto valiam empréstimos inadimplentes de um banco grego. Almoçava com banqueiros quando viu um protesto ocorrendo do lado de fora do restaurante e, aí, se perguntou o que estava fazendo para ajudar os gregos, enquanto ele e seus colegas se preocupavam com dinheiro.

Pouco depois desse episódio, parou de trabalhar e passou a viver de seus investimentos. Sobre a renda desses investimentos, paga entre 15% e 20% de impostos. "Isso é cerca da metade do que pagam as pessoas que trabalham para viver e ganham bons salários", diz. "As pessoas que ganham dinheiro através de investimentos deveriam pagar pelo menos as mesmas alíquotas das pessoas que ganham dinheiro trabalhando."

Para Pearl, o aumento da taxação sobre ricos ajudaria a reduzir a desigualdade americana, que, diz, não ser boa inclusive para os milionários. "O que sou contra é que haja muita gente pobre. É para isso que defendo políticas, para que não tenhamos milhões de pessoas que não podem pagar seus aluguéis, comprar um sorvete ou fazer todas as coisas que ajudam os 'milionários patriotas' a ganhar dinheiro." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.