No Rio, Datafolha mostra Paes com 68% dos votos válidos e Crivella com 32%

28/11/2020 | 18:32



O candidato do DEM a prefeito do Rio (RJ), Eduardo Paes, segue liderando com folga a disputa do segundo turno no município, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 28. O ex-prefeito carioca aparece com 68% dos votos válidos, excluindo-se brancos, nulos e indecisos, enquanto o candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), soma 32%.

Em votos totais, o candidato do DEM tem 55% e Crivella, 26% das intenções.

Há 4% de indecisos e 16% que afirmam que votarão nulo ou branco.

Apenas 7% dos eleitores de Paes afirmam que ainda podem mudar seu voto.

A pesquisa do Datafolha em parceria com a TV Globo entrevistou 1.786 eleitores do Rio na sexta, feira, 27, e neste sábado, 28.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) sob o protocolo RJ-07737/2020.