No centésimo jogo de Alisson, Liverpool leva gol no fim e empata com o Brighton

28/11/2020 | 12:10



O centésimo jogo de Alisson com a camisa do Liverpool foi frustrante para o time inglês e, consequentemente, para o goleiro brasileiro. Mesmo com uma atuação ruim, o atual campeão vencia o Brighton até os acréscimos do segundo tempo, quando levou um gol de pênalti marcado com o auxílio do VAR e ficou no empate por 1 a 1, neste sábado, fora de casa, em duelo da décima rodada do Campeonato Inglês. A tecnologia foi protagonista na partida e ajudou a anular dois gols, além de apontar duas penalidades.

O resultado é ruim pela circunstâncias, mas suficiente para que o Liverpool assuma a liderança, mesmo que provisoriamente, do Campeonato Inglês. O time de Jürgen Klopp tem 21 pontos, um a mais que o Tottenham, que ainda entra em campo e recupera a ponta se vencer ou empatar com o Chelsea no domingo. Qualquer resultado no clássico londrino, aliás, tira os atuais campeões do primeiro posto. O Brighton soma 10 pontos e ocupa a 16ª colocação.

O Liverpool não fez muito, mas ainda assim foi superior ao Brighton fora de casa, especialmente na etapa final. No primeiro tempo, os visitantes sofreram e viram os donos da casa dominar a partida. Se não fosse Alisson, a falta de pontaria e um pênalti desperdiçado, o Brighton desceria aos vestiários em vantagem.

Os donos da casa pressionaram até Connolly receber a bola pela esquerda e ser derrubado por Neco Williams na área aos 18 minutos. Na cobrança, Maupay deslocou o goleiro brasileiro, mas chutou para fora.

Com dificuldade na criação das jogadas, a equipe do técnico Jürgen Klopp criou pouco e só levou algum perigo em duas chegadas. Salah finalizou para fora e Minamino parou no goleiro Ryan. O Liverpool até chegou a balançar as redes com Salah, aos 33 minutos. O gol, no entanto, foi invalidado após o VAR apontar a posição de impedimento do atacante egípcio.

Na volta do intervalo, o Liverpool melhorou sua produção ofensiva e abriu um placar em um lindo gol, aos 14 minutos. Salah acionou Diogo Jota, que limpou dois marcadores e bateu no contrapé colocado no contrapé do goleiro para inaugurar o marcador e ampliar as suas marcas. O português chegou ao nono gol em 14 jogos nesta temporada. Foi a oitava vez que ele balança as redes nas últimas oito partidas.

Os visitantes sofreram pouco e administravam a vantagem com certa tranquilidade. A única oportunidade de gol dos anfitriões veio em cobrança de falta defendida por Alisson. Aos 38 minutos, novo gol anulado: Mané desviou a bola de cabeça após cobrança de falta de Henderson, mas o árbitro de vídeo novamente flagrou o impedimento e anulou o lance.

Revoltado com a tecnologia, o Liverpool ficou ainda mais insatisfeito nos acréscimos, quando o arbitro foi ao monitor à beira do campo e assinalou pênalti para o Brighton por um chute de Robertson em Welbeck ao cortar bola dentro da área. Gross bateu forte, no meio do gol, e definiu o placar que deixou um gosto amargo para o Liverpool pelos dois pontos perdidos.