'Zorro', com Guy Williams, é destaque no streaming

26/11/2020 | 07:30



Viver no passado não é a melhor forma de levar a vida, mas ativar a memória para lembrar coisas boas que foram vistas e nos remetem a momentos agradáveis é das melhores coisas. Dando uma olhadela nas redes sociais, dá para perceber quanto as pessoas têm carinho por produções antigas, por suas histórias ou pelos personagens marcantes. Internet e streaming são boas alternativas para recordar algumas dessas atrações antigas.

Vasculhando o catálogo da recém-chegada Disney+, foi uma grata surpresa encontrar preciosidades do estúdio. Entre tantas, há o filme O Signo do Zorro. Datado de 1960, em preto e branco, e com direção de Lewis R. Foster e Norman Foster, o filme é uma junção de alguns episódios do seriado de TV, que fez a alegria do público com esse herói mascarado, que não temia seus rivais e lutava para libertar seu povo.

Personagem criado por Johnston McCulley, Zorro teve várias versões, mas esta do seriado em questão é a mais lembrada. Difícil não se divertir com as histórias desse herói de vida dupla. Ele é Don Diego (Guy Williams), em momentos corriqueiros, mas se transforma no Zorro, montado em seu cavalo e com Bernardo (Gene Sheldon), seu fiel escudeiro, ao seu lado. E como não lembrar do atrapalhado Sargento Garcia (Henry Calvin).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.