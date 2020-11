Partido Democrático no poder

Ademir Medici



22/11/2020 | 00:24



TRANSIÇÃO

A política se fixava muito no Distrito de Santo André e pouco na sede do Município, a Vila de São Bernardo. Santo André tinha a maior população, as principais indústrias e estabelecimentos comerciais. Os Franco e os Flaquer residiam em Santo André. Com a Revolução de 30 o quadro alterou-se um pouco.

Rapazes da Vila (hoje Centro de São Bernardo ‘do Campo’) se filiaram ao partido de Getúlio Vargas, nascido da revolução do general Dias Lopes. Surgiu o Partido Democrático, ao qual se filiaram os são-bernardenses Humberto Coppini, Armando Setti, Francisco Miele, João Ballotim, João Corazza.

Com a ascensão política de Getúlio, estes nomes ganharam prestígio político na região. Tanto que Armando Setti chegou à Prefeitura, nomeado, sem o sufrágio popular, e uma de suas principais obras foi a pavimentação parcial, a paralelepípedos, da Rua Marechal Deodoro – a primeira do velho Município de São Bernardo a ganhar calçamento do gênero.

O testemunho de Bortolo Basso S.Bernardo x Santo André

81 – Bortolo Basso, empresário de móveis, relata, em gravação arquivada na Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo, que os vários nomes da Vila de São Bernardo ligados à política de Getúlio transformaram-se em donos da política de toda a região.

82 – “Eles passaram de fato a mandar e ninguém de Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e outras localidades podia viajar sem o visto de São Bernardo”, dizia Bortolo.

83 – Exageros ou não de lado, o certo é que Armando Setti era agora o novo prefeito.

84 – João Netto Caldeira, em seu Álbum de São Bernardo, editado em 1937, fala que a 29 de outubro de 1930, às 14h, houve sessão no edifício da Prefeitura de Santo André (agência), localizado na Rua Coronel Oliveira Lima, esquina com a Avenida Queiroz dos Santos. Presentes, entre outros, Armando Setti, Humberto Coppini, Renato Gomes Caetano, Zacharias Alves de Mello, Theodoro de Macedo e o delegado de polícia, Paulo Paulista de Ulhôa Cintra.

85 – Zacharias Alves de Mello secretariou a reunião e Armando Setti abriu a sessão dando posse à Junta Governativa Revolucionária.

86 – Após, Silvio Franco propôs a nomeação de Armando Setti para prefeito, o que foi aceito.

87 – Na foto de hoje, batida na data citada por João Caldeira, é possível identificar o prefeito Armando Setti, o delegado Paulo Paulista e o secretário Zacharias Alves de Mello.

88 – O Partido Democrático surgira em São Paulo após a Revolução de 1924. A ele Armando Setti prontamente se filiou.

89 – Iniciava-se uma luta titânica entre dois partidos: o velho PRP e o novato PD. E veio a Revolução de Getúlio.

90 – E mesmo com a virada na política, nomes tradicionais de Santo André continuariam na ordem do dia, como se verá.

Diário há meio século

Domingo, 22 de novembro de 1970 - ano 13, edição 1391

Manchete – Mais água. Uma terceira adutora passa a abastecer o ABC. Santo André, São Bernardo e São Caetano passavam a receber 60 milhões de litros cada.

Em 22 de novembro de...

1920 – Hospital de Santo André permanecia fechado, por falta de meios para a sua manutenção. Batalhava-se por uma lei que concedesse uma subvenção, mesmo que pequena.

Nota – Trata-se do antigo Hospital Municipal, hoje Centro Hospitalar Dr. Newton Brandão.

Hoje

Dia da Música, do Músico e dos Cantores

Santos do Dia

Tomás Reggio

Daniel, Eugênia, Filemon e Ápia, Marcos e Estêvão, Mauro, Pramácio, Sabiniano e Trigídia

Beatos: Bento de Ponte e Cristiano

Municípios paulistas

Hoje é o aniversário de Álvaro de Carvalho, elevado a município em 1949, quando se separa de Garça; e Monte Castelo (1954, emancipando-se de Tupi Paulista, na região de Araçatuba).