Com Covid-19, Auricchio é encaminhado para UTI do Sírio-Libanês

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/11/2020 | 07:30



O prefeito reeleito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), foi conduzido para a UTI e precisou ser entubado em decorrência de complicações da Covid-19. O tucano foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 12 e, no domingo, foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, na Capital, por causa de avanço da doença. Segundo assessoria, o quadro dele é estável.

A situação do chefe do Executivo vem sendo monitorada desde segunda-feira. A equipe do Diário entrevistou Auricchio na terça-feira. Ele conversava sem muita dificuldade, mas com pausas mais longas para recuperar o fôlego. Também apresentava quadro de tosse constante. Porém, no meio da semana, foi levado a uma semiUTI – estava no quarto anteriormente – para monitoramento.

Nesta sexta-feira (20), porém, embora os índices de saturação fossem adequados, foi detectado sobrecarga nos pulmões. O infectologista David Uip, que acompanha Auricchio no hospital, decidiu por encaminhar o chefe do Executivo à UTI e adotar ventilação mecânica.

Em nota, a assessoria de Auricchio confirmou a ida dele à UTI do Hospital Sírio-Libanês. “O prefeito reeleito de São Caetano, José Auricchio Júnior, está internado no Hospital Sírio-Libanês desde domingo, após mal-estar em decorrência da Covid-19. Nesse momento, encontra-se na UTI por causa de alterações nos padrões respiratórios. Auricchio está em ventilação mecânica invasiva, como parte do tratamento. O quadro é estável, e evolui de forma esperada.”

Por causa da doença, Auricchio não pôde participar da reta final da eleição – vencida por ele por 42.842 votos. Ele também ficou impedido de votar. Sua mulher, Denise, e seu filho, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), também testaram positivo para a Covid-19, mas sem quadro infeccioso. Nesta semana, outra figura próxima do tucano teve teste positivo ao novo coronavírus: o prefeito eleito de Ribeirão, Clóvis Volpi (PL).