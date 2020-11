Celular 5G: conheça os modelos que estão disponíveis no Brasil

Bianca Bellucci

A rede móvel 5G promete ser 20 vezes mais rápida do que a conexão 4G e ter latência – tempo de comunicação que leva entre o dispositivo e a antena – de apenas 1 milissegundo. Tanta velocidade permitirá que uma série de aplicações futurísticas, como cirurgias remotas, se tornem realidade. Do lado do usuário final, a tecnologia permitirá download e streaming ultra-rápidos.

Isso, no entanto, ainda não está disponível com todo seu potencial e de forma massiva no Brasil. Alguns testes estão sendo feitos pelas operadoras de telefone, mas eles não trazem o 5G puro, uma vez que compartilham a frequência do 4G para entregar apenas uma experiência do que virá no futuro.

Ainda assim, fabricantes de celular já estão lançando no mercado aparelhos que sejam capazes de receber a nova internet móvel. Abaixo, você conhece todos os smartphones compatíveis com 5G que estão disponíveis no País.

Motorola

Motorola Edge e Motorola Edge+ – A Motorola foi a primeira fabricante a colocar no mercado brasileiro telefones compatíveis com a frequência 5G. Os modelos batizados de Motorola Edge (peço sugerido: R$ 5.499) e Motorola Edge+ (R$ 7.999) contam com atributos como tela de 6,7 polegadas, áudio estéreo e bateria com duração de até dois dias. A diferença entre os modelos está no armazenamento interno (128 GB contra 256 GB), na memória RAM (6 GB e 12 GB, respectivamente) e no conjunto de câmeras (principal de 64 MP contra 108 MP).

Moto G 5G Plus – Além de ser o primeiro celular da linha Moto G compatível com a rede móvel 5G, este modelo traz câmera dupla frontal com opção de 16 MP e ultra-wide de 8 MP. O conjunto de câmeras traseiro, por sua vez, tem quatro lentes: 64 MP + 8 MP + 2MP + 2MP. O smartphone ainda apresenta tela de 6,7 polegadas, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, e bateria de 5.000 mAh, que promete dois dias longe da tomada. O preço sugerido é de R$ 2.999.

Samsung

Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra – Foram os primeiros smartphones da Samsung compatíveis com a rede 5G lançados no Brasil. Ambos têm processador Octa-Core (2.7 GHz + 2.5 GHz + 2 GHz) e 256 GB de armazenamento. A memória RAM, no entanto, varia: 8 GB para o Galaxy Note20 e 12 GB no Galaxy Note20 Ultra. É importante destacar, no entanto, que estes modelos são voltados para o público corporativo. Tanto é que possuem uma série de aplicativos do setor. Os preços sugeridos ficam em R$ 6.499 e R$ 7.999, respectivamente.

Galaxy Z Fold2 – O smartphone dobrável da Samsung na versão 5G sai por R$ 13.999. Quando fechado, o celular tem 6,2 polegadas e permite usá-lo como um modelo tradicional, com apenas uma mão; quando aberto, são 7,6 polegadas disponíveis e a possibilidade de acessar vários aplicativos de forma simultânea. Para garantir uma experiência robusta, o aparelho oferece processador Octa-Core (3.09GHz + 2.4GHz + 1.8GHz), 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Xiaomi

Mi 10T e Mi 10T Pro – A fabricante chinesa trouxe ao Brasil dois smartphones compatíveis com a tecnologia 5G. Os modelos oferecem um poderoso conjunto de câmeras (sendo a principal de 64 MP e 108 MP, respectivamente) e bateria de 5.000 mAh. A versão Mi 10T com 6 GB de RAM e 128 GB tem preço sugerido de R$ 5.499,99. Por sua vez, o celular Mi 10T Pro com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno pode ser encontrado por R$ 6.999,99.

Apple

iPhone 12 Mini e iPhone 12 – Primeiros modelos da Apple a receberem a conexão 5G, os celulares estão disponíveis em três opções iguais de armazenamento (64 GB, 128 GB ou 256 GB), mas diferem no tamanho da tela (5,4 polegadas do iPhone 12 Mini contra 6,1 polegadas do iPhone 12) e nos preços. O modelo menor pode ser encontrado a partir de R$ 6.999, enquanto o maior começa em R$ 7.999. É importante destacar que a maçã deixou de incluir fone de ouvido e carregador de tomada na caixa (acessórios precisam ser adquiridos separadamente).

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max – Estes modelos trazem todas as novidades – boas e ruins – dos modelos iPhone 12 Mini e iPhone 12. Aqui, no entanto, a diferença está na câmera tripla (ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva de 12 MP cada) e nas opções de armazenamento (128 GB, 256 GB ou 512 GB). O iPhone 12 Pro tem tela de 6,1 polegadas e preço sugerido a partir de R$ 9.999. Já o iPhone 12 Pro Max tem 6,7 polegadas e valores que começam em R$ 10.999.

Asus

ROG Phone 3 – Terceira geração do smartphone gamer da marca, o modelo tem como diferencial a conexão 5G. Quando o assunto é especificações, o dispositivo apresenta processador Octa-Core de 3.1 GHz, memória RAM de 8 GB e 128 GB de armazenamento. Para uma melhor experiência em partidas, a bateria é de 6.000 mAh e a tela tem 6,59 polegadas. Preço sugerido: R$ 5.849.

