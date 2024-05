Charge - 8 de maio de 2024

O vereador Geovane Corrêa (PT) renunciou ontem ao mandato na Câmara de Mauá. Após ser acusado de pedofilia e responder a inquérito policial, que foi arquivado por falta de provas, o parlamentar protocolou documento comunicando a saída do Legislativo em definitivo. Ele era presidente da Casa desde 2023.

O pedido de renúncia foi protocolado minutos antes do início da sessão. O documento endereçado à secretaria legislativa entrou no sistema às 13h51. Geovane Corrêa exercia seu primeiro mandato, ao qual foi eleito em 2020 com 1.602 votos.