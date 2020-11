Márcio Garcia fala sobre estado de saúde do pai, diagnosticado com Covid-19

18/11/2020 | 09:10



Márcio Garcia usou as redes sociais na noite da última terça-feira, dia 17, para atualizar os fãs e seguidores sobre o estado de saúde de seu pai, Carlos Alberto Machado, que continua internado em estado grave com Covid-19. O apresentador afirmou que ele teve uma leve melhora, no entanto, ainda segue intubado.

- Continua internado em estado grave. (...) Não é nada fácil, para mim e para os irmãos. Quero dizer sobre o estado de saúde dele. Graças a Deus, de ontem para hoje ele já teve uma melhora significativa. É claro que, para um paciente nesse estado, qualquer 1% já é um passo à frente. Ele melhorou um pouquinho mais, já está começando a fazer o desmame do medicamento. Ele estava tomando 60 ml e hoje já caiu para 5 ml. Está fazendo hemodiálise e respondendo bem. É muito confortante saber que essa corrente está servindo e ajudando. Não podemos esquecer da equipe médica, é importante que a gente mentalize e ore pela equipe. Mais um pouquinho de paciência e ajuda de vocês, para a gente continuar rezando para ele e para essa equipe, disse o artista em vídeo.

No dia anterior, o apresentador revelou a internação e confessou que só entendeu a gravidade da doença após ter um parente próximo internado:

- Confesso que muitas vezes fiz pouco caso da Covid. Achava que não era grave. Tomava meus cuidados, mas nunca levei tão a sério essa doença. Acho que muita gente passa por isso até ter um caso próximo como estou tendo agora.