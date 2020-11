EC São Bernardo é atropelado pelo Velo Clube e fica com o vice da A-3

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 17:08



Não foi desta vez que o EC São Bernardo conseguiu gritar "é campeão" e findar o jejum de 92 anos sem título. Na tarde desta segunda-feira, 16, no Estádio 1° de Maio, o Cachorrão recebeu o Velo Clube para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista da Série A-3. Na ida, o time do Interior venceu por 2 a 1. E ontem, apesar do mando de campo, o representante do Grande ABC foi atropelado: 3 a 0 e festa da equipe de Rio Claro, que por sua vez festeja seu primeiro troféu - ambas as equipes já haviam conquistado o acesso à A-2 de 2021.

A expectativa alvinegro era grande. Dono da melhor campanha geral, teve o benefício de decidir o campeonato em casa. Porém, na prática, o EC São Bernardo não soube aproveitar. Isso porque o Velo Clube se impôs, soube ler o posicionamento do Cachorrão, explorou os pontos fracos e se deu bem.

Logo aos seis minutos, Lucas Duni fez grande jogada individual e bateu na saída de Maurício: 1 a 0. Pouco depois, aos nove, Duni novamente chamou para si a responsabilidade, ganhou de Erwin e fuzilou: 2 a 0. Ainda abatido, o Cachorrão sofreu o terceiro aos 22: após escanteio da esquerda, Diogo Henrique subiu para ampliar: 3 a 0.

Daí em diante, a partida virou uma guerra. Mas não entre EC São Bernardo x Velo Clube, mas dos jogadores alvinegros com o árbitro Thiago Lourenço de Mattos. Eram tantas reclamações que o jogo não fluía.

No segundo tempo, quando se esperava outra postura do Cachorrão, a equipe seguia na bronca com a arbitragem. Assim, o adversário ganhava tempo. Chances claras de gol dos são-bernardenses apenas duas, com Luiz Fernando e Iago. Mas pouco para o que o time da casa precisava. Assim, os velistas celebraram em pleno Estádio 1° de Maio o título da Série A-3.