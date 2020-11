Antônia Fontenelle assume namoro com cantor: - Estou amando e sendo amada

16/11/2020 | 15:11



O amor está no ar para Antonia Fontenelle! Depois de ser clicada junto com o cantor Shia e acender rumores de um novo relacionamento, a atriz abriu o jogo sobre a nova paixão em entrevista ao colunista Leo Dias:

- Sim, estamos namorando. Eu já estava de olho nele.

Sem papas na língua, ela ainda disparou:

- E antes que alguém diga, mas já assumiu? Sim, qual o problema? Aonde está a cartilha de regras? Estou amando e sendo amada, de resto é vida que segue.

De acordo com o colunista, os dois se conheceram no fim de semana prolongado em 31 de outubro, quando fizeram uma viagem para Búzios, no Rio de Janeiro. Através do seu Instagram, Antonia também falou sobre o amado, com quem divide a capa da revista Mensh de dezembro. O casal foi fotografado pelas lentes do fotógrafo Sergio Baia. Shia também compartilhou a foto e se declarou:

Ensaio com a minha gata.