Região tem dia do voto em clima tranquilo, com álcool em gel, mas muitos santinhos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 02:20



Tranquilidade na hora do voto, cumprimento à maioria das medidas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus e muitos santinhos espalhados pelas ruas. Esse foi o cenário visto nos principais colégios eleitorais do Grande ABC no primeiro turno do pleito.

A equipe do Diário percorreu escolas em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá e constatou que as seções dispunham de álcool gel e adesivos no chão para demarcar a distância mínima entre as pessoas. Muitos levavam as canetas, uma das recomendações feitas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), usavam máscaras e, em alguns locais, até luvas.

A votação começou às 7h, uma hora antes do usual – terminou às 17h. Foi uma tática da Justiça Eleitoral para poder reservar tempo para que idosos e pessoas com alguma comorbidade pudessem registrar o voto sem aglomerações.

Na EE Visconde de Mauá, no Centro, a reclamação era sobre a grande quantidade de santinhos espalhados no chão. O motorista José Bispo, 68 anos, criticou. “Todos os anos eleitorais é a mesma coisa. A rua fica poluída, uma poluição desnecessária, visto que hoje (ontem). Eles (candidatos) podem usar mais a internet.”

Já na EE Américo Brasiliense, no Centro de Santo André, houve mais movimento, mas com organização. O aposentado José Correia da Silva, 71, destacou o cenário. “Achei muito organizado. Caso alguém esqueça a caneta, por exemplo, eles dão suporte.” A equipe do Diário foi impedida de entrar no colégio.

Um problema detectado foi na Emef Professora Eda Mantoanelli, no bairro Santa Maria, em São Caetano. Um dos mais tradicionais colégios eleitorais da cidade, a estrutura passa por obras e, neste ano, não abrigou a eleição. Quem vota na Eda Montanelli foi transferido para a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Mas teve eleitor que reclamou do fato de a mudança não ser comunicada.

“Nós não ficamos sabendo dessa transferência, agora que cheguei aqui na rua vi que estava vazia e estranhei. Mas é complicado, os locais não são perto”, declarou a autônoma Elvira Paula Lacerda, 33 anos. Entre a Emef Professora Eda Montoanelli e a USCS, no bairro Barcelona, dá 1,7 quilômetro de distância. Porém, muitos foram ao antigo colégio a pé. “Não tem problema mudar, mas precisamos saber antes”, criticou o aposentado Claudionor Bernardo, 68.

Na EE Doutor Baeta Neves, em São Bernardo, o vereador Ivan Silva (PSD) foi flagrado fazendo boca de urna, o que é crime. Cabos eleitorais de outros candidatos também abusaram do expediente. A GCM (Guarda Civil Municipal) orientou e dispersou os apoiadores.