FHC vota acompanhado de Bruno Covas: 'renovação do PSDB'

15/11/2020 | 11:06



Depois de acompanhar o voto da ex-prefeita Marta Suplicy no Jardim Paulistano, o prefeito e candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno Covas, seguiu para Higienópolis onde encontrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Os dois e o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira caminharam do apartamento de FHC até o colégio Sion e, mais uma vez, a aglomeração irritou eleitores.

Na saída, FHC falou com os jornalistas: "É sempre bom ser prudente. Acho que tem chance do Bruno ganhar no 1º turno, mas se for para o 2º não é grave também. Vamos ganhar de qualquer maneira."

O ex-presidente também falou que Covas representa a renovação no PSDB: "O partido morre quando chega a uma certa idade. Olha o meu caso. Chega uma hora que não tem que aspirar mais nada e passar o bastão. Agora é a vez do Bruno."

Covas segue agora para a casa do governador João Doria (PSDB), e, em seguida, acompanha o voto dele.