David Beckham faz biscoitos com a filha caçula e web fica encantada

14/11/2020 | 16:10



Que David Beckham é um grande paizão já não é novidade para ninguém, não é mesmo!? E na tarde deste sábado, dia 14, o ex-jogador de futebol compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo ao lado da filha mais nova, Harper.

Os dois aparecerem juntinhos na cozinha fazendo biscoito juntos e o ex-jogador estava vestido com uma boina enquanto a pequena apareceu toda produzida no look confeitaria até com chapéu. Na publicação, David Beckham escreveu:

Está começando a parecer bastante com uma chef de Natal.

Os fãs, claro, ficaram enlouquecidos com o vídeo e fizeram uma verdadeira chuva de comentários fofos e positivos sobre o paizão! Anteriormente, quem apareceu sendo bastante coruja também foi Victoria Beckham, esposa do ex-jogador e ex-Spice Girl junto com a caçula da família.