Policiais Militares da Força Tática do 24º Batalhão prenderam um criminoso – cujo nome não foi divulgado – e apreenderam 500kg de maconha, no Centro de Diadema.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam a informação de um possível transporte de drogas que estaria sendo levado por um caminhão Mercedes Benz, nos arredores do bairro Vila Mulford. Na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 1.351, localizaram o veículo e, embora na revista pessoal não encontraram nada com o motorista, o forte cheiro de maconha denunciou que, no interior do baú, o traficante escondia drogas. Em vistoria, os agentes encontram em meio a carga de colchões diversos pacotes de entorpecente.

O criminoso foi levado ao 3º DP (Taboão).