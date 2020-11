Ponte Preta libera e Osman fica próximo de assinar com o Coritiba

13/11/2020 | 15:04



A Ponte Preta anunciou na tarde desta sexta-feira a rescisão contratual com o atacante Osman, que não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Marcelo Oliveira. A decisão foi tomada em comum acordo, já que o atleta tem uma proposta do Coritiba para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro.

"A Ponte Preta e o atacante Osman rescindiram contrato, de maneira amigável, na manhã desta sexta-feira - o encerramento foi realizado sem nenhum tipo de custo extra para a Macaca, sendo pagos apenas os dias trabalhados e direitos. A Ponte Preta agradece a Osman pelos bons serviços prestados e deseja sorte ao jogador nos desafios futuros", disse a equipe campineira, em nota oficial.

Osman, de 27 anos, fez apenas nove jogos com a camisa alvinegra e não marcou gols. Ele tem passagens ainda por Bragantino, Red Bull Brasil, Chapecoense, América Mineiro, Luverdense, Juventus, Sertãozinho, Comercial e Oeste.

O atacante está com negociação avançada com o Coritiba e, se oficializado, disputará posição com Cerutti, Nathan, Neilton, Rafinha e Robson. Como centroavante, o time paranaense ainda tem Pablo Thomaz, Ricardo Oliveira e Rodrigo Muniz.