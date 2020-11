Nego do Borel admite que Duda Reis tem pagado as contas do casal: - Tô duro, mas tô feliz

13/11/2020 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 12, Nego do Borel e Duda Reis participaram juntos de uma entrevista para o Otalab! Em determinado momento da conversa, o funkeiro falou sobre a recente polêmica de sua vida - ele estaria passando por dificuldades financeiras e Duda teria assumido diversas contas em casa. Já ao final do programa, o apresentador Otaviano Costa cedeu o espaço para que o casal mandasse um recado e Nego brincou que queria um carro novo. Foi aí que ele disse o seguinte:

- A gente tá duro, mas tá feliz. (...) Saiu em algumas matérias também que a Duda estava pagando as contas da casa. Agradeço, amor, vem aqui, me dá um beijo. E olha, tô duro, mas tô feliz.

Em seguida, Duda acrescentou:

- Eu sou a favor de mulher empoderada, que trabalha, que faz o que quer. E é isso, a gente se ajuda muito aqui.

No começo da atração, Nego, que teve um caso com Anitta, ainda havia falado sobre as críticas que recebe:

- As minhas primeiras polêmicas com haters e tudo mais que aconteceu comigo, inclusive da vida, que a gente vai crescendo, vai aprendendo, e vai amadurecendo. Hoje eu posso dizer que eu estou um pouco mais calejado. Hoje eu pego o meu telefone, não fico lendo comentário. Muitas das vezes eu nem sei o que rola na internet, ela que me fala. E hoje eu passo pra ela: amor, não fica olhando muito, não fica comentando, deixa para lá, vamos viver aqui, vamos ser feliz.

Em seguida, citou a polêmica com os pais de Duda:

- Não quero tocar muito no assunto, mas teve a polêmica lá dos meus sogros e tudo mais. Mas eu conheço o meu sogro e ele é maravilhoso por ter feito uma filha maravilhosa. Então eu olho pra filha dele e eu só tenho orgulho dele. Eu sei o que ela é pra mim, eu sei o que eu sou pra ela e nós somos muito amigos. Nós somos mais do que um relacionamento, que um casal. O que importa é o que nós temos dentro do coração. Nós somos muito religiosos também, nós temos muita fé em Deus.

Sobre o casamento, eles disseram que têm uma ideia original, mas não quiseram revelar:

- Esse daqui teve a ideia mais genial da vida. A gente vai inovar, tá?, disse Duda.

Otaviano, então, pediu para Nego resumir em uma palavra sobre o que será o casamento e ele declarou:

- Minha raiz favelada, nunca negarei.

Eita!