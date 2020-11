Via Varejo reverte prejuízo com investimento no on-line

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/11/2020 | 00:06



A Via Varejo, companhia sediada em São Caetano e dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, divulgou ontem à noite o balanço referente aos resultados do terceiro trimestre deste ano. Com foco no e-commerce durante a pandemia, o lucro líquido operacional do grupo no período chegou a R$ 100 milhões, revertendo prejuízo de R$ 208 milhões no terceiro trimestre de 2019.

A empresa terminou o trimestre com 41% de participação no canal on-line. O e-commerce cresceu 219% comparado com o mesmo período do ano passado, o que, segundo a empresa, é o maior crescimento entre os grandes players do varejo.

“O ganho de marketshare do 1P – produtos do estoque da companhia comercializados nas plataformas on-line – é nítido e a companhia também apostou em projeto de transformação da plataforma do marketplace – 3P, ou produtos de parceiros comercializados nas plataformas on-line”, disse a varejista, em comunicado. A primeira categoria apresentou crescimento de 294% em comparação com o mesmo período do ano passado.

“Sinalizando o potencial do que estará por vir, o 3P atingiu crescimento importante e apresentou evolução de 83% no terceiro trimestre de 2020. Nosso e-commerce, cada vez mais protagonista, aumentou sua participação de 18% no GMV (montante transacionado) total do terceiro trimestre de 2019 para 41% em igual período neste ano. Nossos aplicativos já participaram com 27% do GMV on-line (13% no terceiro trimestre de 2019). Destacamos que o mobile alcançou 80% de participação no GMV on-line (69% no terceiro trimestre de 2019)”, informou.

Além do marketshare, a Via Varejo apostou em demais ferramentas, como aplicativos, consulta de vendedores pelo WhatsApp e o sistema de retirada nas lojas.